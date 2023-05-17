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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: в Николаеве после взрывов вспыхнули пожары

Станислав ПогориловСреда, 17 мая 2023, 03:40
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: в Николаеве после взрывов вспыхнули пожары
карта тревог

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в Николаеве. Ким показал "военную цель", в которую попали россияне.

Источник: Сенкевич в Telegram председатель Николавской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Есть пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или с камер видеонаблюдения".

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Детали: По его словам, все службы отработают - после отбоя власть даст официальную информацию.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что одна женщина получила осколочное ранение.

Позже Ким опубликовал фотографию одной из "военных целей", куда попали россияне. Судя по фото, пострадал супермаркет.

ВИДЕО ДНЯ

Дополнено в 00.28. В большинстве областей Украины отменили тревогу.

Опасность воздушной атаки сохраняется в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Дополнено в 00.55. В ряде южных областей повторно объявлена тревога.

Дополнено в 01.01. Тревога распространяется по центральным областям Украины.

Дополнено в 02:17. В части южных и центральных областей отменена тревога. Угроза воздушной атаки сохраняется в 5 областях.

Дополнено в 03:02. Воздушная тревога сохраняется в Днепропетровской и Полтавской областях.

Дополнено в 03:40. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.

Темы: Николаеввойнавоздушная тревогаНиколаевская область
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