В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, сейчас она распространилась на 17 областей. Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в Николаеве.

Источник: Сенкевич в Telegram председатель Николавской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Есть пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или с камер видеонаблюдения".

Детали: По его словам, все службы отработают - после отбоя власть даст официальную информацию.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что одна женщина получила осколочное ранение.