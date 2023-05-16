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В Украине масштабная воздушная тревога: в Николаеве прозвучали взрывы: в Николаеве прозвучали взрывы

Станислав ПогориловВторник, 16 мая 2023, 23:40
В Украине масштабная воздушная тревога: в Николаеве прозвучали взрывы: в Николаеве прозвучали взрывы
карта тревог

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, сейчас она распространилась на 17 областей. Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в Николаеве.

Источник: Сенкевич в Telegram председатель Николавской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Есть пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или с камер видеонаблюдения".

Детали: По его словам, все службы отработают - после отбоя власть даст официальную информацию.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что одна женщина получила осколочное ранение.

Темы: Николаеввойнавоздушная тревогаНиколаевская область
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