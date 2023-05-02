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В боях за Бахмут погибли два добровольца из Канады

"Украинская правда"Вторник, 2 мая 2023, 03:25
В боях за Бахмут погибли два добровольца из Канады
Портер и Зеленко. Фото CBC News

В боях под Бахмутом 26 апреля погибли граждане Канады – 27-летний Кайл Портер и 21-летний Коул Зеленко.

Источник: канадское издание CBC News

Детали: Житель Калгари Кайл Портер и Кол Зеленко из города Сейнт-Кетринс служили в Интернациональном легионе, пишет издание.

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Сообщается, что канадские добровольцы погибли от артиллерийского огня 26 апреля, когда вместе с группой украинских военных участвовали в боевой операции по удержанию ключевого маршрута поставки в Бахмут.

"Портер, Зеленко и еще по меньшей мере трое украинских военных нашли укрытие в укрепленном бункере, но он подвергся прямому попаданию. Все погибли", – рассказал CBC News командир военнослужащих.

Отмечается, что ранее Портер и Зеленко служили в Вооруженных силах Канады, а перед приездом в Украину ушли в отставку.

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По информации издания, тело Зеленко удалось найти и доставить в Харьков, а тело Портера до сих пор ищут.

По неофициальным подсчетам CBC News, добровольцы стали четвертым и пятым гражданами Канады, погибшими в Украине с начала российского полномасштабного вторжения.

Темы: КанадаБахмутдобровольцывойна
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