В боях за Бахмут погибли два добровольца из Канады

В боях под Бахмутом 26 апреля погибли граждане Канады – 27-летний Кайл Портер и 21-летний Коул Зеленко.

Источник: канадское издание CBC News

Детали: Житель Калгари Кайл Портер и Кол Зеленко из города Сейнт-Кетринс служили в Интернациональном легионе, пишет издание.

Сообщается, что канадские добровольцы погибли от артиллерийского огня 26 апреля, когда вместе с группой украинских военных участвовали в боевой операции по удержанию ключевого маршрута поставки в Бахмут.

"Портер, Зеленко и еще по меньшей мере трое украинских военных нашли укрытие в укрепленном бункере, но он подвергся прямому попаданию. Все погибли", – рассказал CBC News командир военнослужащих.

Отмечается, что ранее Портер и Зеленко служили в Вооруженных силах Канады, а перед приездом в Украину ушли в отставку.

По информации издания, тело Зеленко удалось найти и доставить в Харьков, а тело Портера до сих пор ищут.

ВИДЕО ДНЯ

По неофициальным подсчетам CBC News, добровольцы стали четвертым и пятым гражданами Канады, погибшими в Украине с начала российского полномасштабного вторжения.