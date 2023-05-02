Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка

В течение 1 мая Силы обороны Украины отбили 41 атаку противника на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российская Федерация и в дальнейшем применяет тактику террора. За прошедшие сутки противник нанес 19 ракетных ударов (нашими защитниками успешно уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), нанес 17 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые из числа мирного населения, среди них есть дети. Разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

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Вероятность нанесения врагом ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражена 41 атака противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины держат оборону".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования врагом наступательных группировок не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях в течение суток враг нанес авиаудар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребенок. Враг обстрелял населенные пункты Леонивка, Красный Хутор, Карповичи, Гремяч и Новгород-Северский Черниговской области; Середина-Буда, Шостка, Ходино, Искрисковщина, Волфино, и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрелечья и Хатнее на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крохмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Враг нанес авиаудар по Белогоровке, Григорьевке и Спирному. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино, нанес авиационный удар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиаудар по Авдеевке, обстрелял Ласточкино, Северное, Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглась также Георгиевка в Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Противник обстрелял Угледар, Богоявленку и Новоукраинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются, обстреливают населенные пункты. Среди них – Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки и Зеленый Гай на Запорожье; Никополь Днепропетровской области, а также Ивановское, Казацкое, Осокоровка, Золотая Балка, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Белозерка, Кизомыс и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки уничтожила 3 российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 склад горюче-смазочных материалов врага.