На Запорожье оккупанты запретили въезд лицам без местной регистрации – Генштаб

На оккупированных территориях Запорожской области россияне усилили полицейский режим, в частности запретили въезд гражданским людям без местной регистрации.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Запорожской области.

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В населенных пунктах Дорожнянка, Решетиловка, Константиновка и Чумацкое захватчики запретили въезд гражданским лицам без местной регистрации".

Напомним: Сотрудники российской ФСБ переодеваются в гражданскую одежду, чтобы узнать о партизанах на оккупированных территориях.