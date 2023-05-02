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На Запорожье оккупанты запретили въезд лицам без местной регистрации – Генштаб

Вторник, 2 мая 2023, 06:48
На Запорожье оккупанты запретили въезд лицам без местной регистрации – Генштаб
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

На оккупированных территориях Запорожской области россияне усилили полицейский режим, в частности запретили въезд гражданским людям без местной регистрации.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Запорожской области.

В населенных пунктах Дорожнянка, Решетиловка, Константиновка и Чумацкое захватчики запретили въезд гражданским лицам без местной регистрации".

Напомним: Сотрудники российской ФСБ переодеваются в гражданскую одежду, чтобы узнать о партизанах на оккупированных территориях.

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Темы: ГенштабЗапорожская областьоккупация
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