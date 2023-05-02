На Херсонщине начались проблемы с российской мобильной связью
Вторник, 2 мая 2023, 07:11
На оккупированной территории Херсонской области наблюдаются проблемы со связью, которую обеспечивают российские операторы.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "В Горностаевке Херсонской области отмечаются значительные проблемы с сотовой связью российских операторов, в отличие от устойчивой связи национальных операторов Украины".
Детали: По информации Генштаба, местное командование российских оккупационных войск данный факт объясняет результатами поражения, которое наносят ВСУ.
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