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На Херсонщине начались проблемы с российской мобильной связью

"Украинская правда"Вторник, 2 мая 2023, 07:11
На Херсонщине начались проблемы с российской мобильной связью
Мобильная связь. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY.COM

На оккупированной территории Херсонской области наблюдаются проблемы со связью, которую обеспечивают российские операторы.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В Горностаевке Херсонской области отмечаются значительные проблемы с сотовой связью российских операторов, в отличие от устойчивой связи национальных операторов Украины".

Детали: По информации Генштаба, местное командование российских оккупационных войск данный факт объясняет результатами поражения, которое наносят ВСУ.

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Темы: Херсонская областьмобильная связьоккупация
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