"Я преследую интерес Польши": Дуда о предоставлении Украине военной помощи

Президент Польши Андрей Дуда заявил, что в интересах его страны, чтобы Украина дала отпор агрессии РФ, и именно поэтому Польша передает Киеву военную помощь.

Источник: заявление Дуды, которое цитирует офис польского президента в Twitter

Прямая речь: "Я преследую интерес Республики Польша, и он заключается в том, чтобы Украина дала отпор российскому агрессору. Именно поэтому мы принимаем решение о военной помощи. Мы проявили добрососедство, мы получили авторитет на международной арене благодаря чрезвычайному жесту со стороны поляков".

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Prezydent @AndrzejDuda w @tvp_info: Realizuję interes Rzeczypospolitej, a jest nim to, aby Ukraina odparła rosyjskiego agresora. Dlatego podejmujemy decyzje o pomocy militarnej. Pokazaliśmy dobre sąsiedztwo, dzięki niezwykłemu gestowi ze strony Polaków zyskaliśmy prestiż na… pic.twitter.com/77bEaQeDg5 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 1, 2023

Что этому предшествовало: Анджей Дуда пообещал, что Польша приложит все усилия во время председательства в Совете Европейского Союза в первой половине 2025 года, чтобы Украина и Молдова стали членами объединения.