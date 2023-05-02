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"Я преследую интерес Польши": Дуда о предоставлении Украине военной помощи

"Украинская правда"Вторник, 2 мая 2023, 07:45
Я преследую интерес Польши: Дуда о предоставлении Украине военной помощи
Андрей Дуда. Фото из Twitter польского президента

Президент Польши Андрей Дуда заявил, что в интересах его страны, чтобы Украина дала отпор агрессии РФ, и именно поэтому Польша передает Киеву военную помощь.

Источник: заявление Дуды, которое цитирует офис польского президента в Twitter

Прямая речь: "Я преследую интерес Республики Польша, и он заключается в том, чтобы Украина дала отпор российскому агрессору. Именно поэтому мы принимаем решение о военной помощи. Мы проявили добрососедство, мы получили авторитет на международной арене благодаря чрезвычайному жесту со стороны поляков".

Что этому предшествовало: Анджей Дуда пообещал, что Польша приложит все усилия во время председательства в Совете Европейского Союза в первой половине 2025 года, чтобы Украина и Молдова стали членами объединения.

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Темы: ПольшаУкраинапомощь Украине
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