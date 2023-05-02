США отслеживают еще один неизвестный воздушный шар

Военные США обнаружили и отслеживают еще один воздушный шар, владелец которого неизвестен, но явной угрозы он не представляет.

Об этом сообщает NBC, пишет "Европейская правда".

Трое неназванных чиновников США рассказали журналистам, что над территорией США зафиксировали еще один воздушный шар, происхождение которого неизвестно. Объект пролетел над частью Гавайев, однако в тех районах нет ничего засекреченного или стратегически важного.

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Шар заметили и отслеживают с конца прошлой недели. Военные США решили, что он не представляет угрозы для воздушного движения и нацбезопасности, и установили, что шар не передает сигналов.

В Пентагоне прокомментировали, что объект движется на высоте 36 тысяч футов (более 10 км). "Нет признаков того, что она маневрирует или контролируется иностранной стороной или стороной-соперником. Шар не пролетал над стратегической оборонной инфраструктурой или другими важными объектами госструктур США, и не представляет военной или физической угрозы для людей внизу", – отметили в ведомстве.

Впрочем, если шар приблизится к материковой части США, его скорее всего будут сбивать. Сейчас он медленно движется в направлении Мексики.

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Где могли запустить шар и кто является его владельцем, пока не установлено.

Напомним, зимой над территорией США сбили четыре объекта, один из которых идентифицировали как китайский воздушный шар и выловили из океана обломки для исследования оборудования, установленного на нем.

Китай пытался убедить, что шар сбился с маршрута и обвинил США в чрезмерной реакции, а впоследствии Пекин заявил, что якобы с начала 2022 года фиксировал над собственной территорией более десятка таких аппаратов из США. В Белом доме эти обвинения отвергли.

Президент США Джо Байден впоследствии заявил, что другие воздушные шары скорее всего принадлежали частным компаниям и не связаны с китайской программой шпионских аэростатов.