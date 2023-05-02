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Сырский посетил бойцов на Бахмутском направлении

Елена РощинаВторник, 2 мая 2023, 09:29
Сырский посетил бойцов на Бахмутском направлении
Александр Сырский побывал у защитников с Бахмутского направления, скриншот

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский приехал к бойцам, которые держат оборону на Бахмутском направлении.

Источник: генерал-полковник Александр Сырский в Telegram, Сухопутные войска ВСУ в Facebook

Прямая речь: "Мы продолжаем ведение оборонительной операции и сдерживание врага на Востоке. Приехал к нашим воинам, которые выполняют боевые задачи на Бахмутском направлении. 

Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесения максимальных потерь противнику".

Детали: Сырский сообщил, что пообщался с защитниками восточного фронта. 

По его словам, "в центре внимания постоянно должны быть люди, от солдата до комбрига". 

"Никто не должен остаться в стороне, поскольку именно благодаря их самоотверженности и профессионализму Бахмут держится", – подчеркнул командующий Сухопутных войск ВСУ.

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Сырский отметил, что несмотря на все прогнозы украинские защитники держат Бахмут, уничтожают "Вагнера" и другие наиболее боеспособные подразделения российской армии.

"Мы даем возможность подготовиться нашему резерву и мы готовимся сами к дальнейшим действиям", – сказал командующий Сухопутных войск ВСУ.

Сырский выразил бойцам благодарность за стойкость, мужество и героизм, а также вручил подарки и награды.

Темы: Вооруженные силыБахмутДонецкая областьвойна
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