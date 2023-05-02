Сырский посетил бойцов на Бахмутском направлении
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский приехал к бойцам, которые держат оборону на Бахмутском направлении.
Источник: генерал-полковник Александр Сырский в Telegram, Сухопутные войска ВСУ в Facebook
Прямая речь: "Мы продолжаем ведение оборонительной операции и сдерживание врага на Востоке. Приехал к нашим воинам, которые выполняют боевые задачи на Бахмутском направлении.
Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесения максимальных потерь противнику".
Детали: Сырский сообщил, что пообщался с защитниками восточного фронта.
По его словам, "в центре внимания постоянно должны быть люди, от солдата до комбрига".
"Никто не должен остаться в стороне, поскольку именно благодаря их самоотверженности и профессионализму Бахмут держится", – подчеркнул командующий Сухопутных войск ВСУ.
Сырский отметил, что несмотря на все прогнозы украинские защитники держат Бахмут, уничтожают "Вагнера" и другие наиболее боеспособные подразделения российской армии.
"Мы даем возможность подготовиться нашему резерву и мы готовимся сами к дальнейшим действиям", – сказал командующий Сухопутных войск ВСУ.
Сырский выразил бойцам благодарность за стойкость, мужество и героизм, а также вручил подарки и награды.