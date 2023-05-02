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Россияне обстреливают юг из-за отсутствия побед на фронте – Гуменюк

Алена МазуренкоВторник, 2 мая 2023, 09:43
Россияне обстреливают юг из-за отсутствия побед на фронте – Гуменюк
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что усиление российских обстрелов на юге Украины связано с отсутствием побед у российских оккупантов.

Источник: Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Это больше связано с тем, что враг нет определенных побед - нет убедительных продвижений на востоке Украины, нет вдоль линии фронта никаких успехов на южном направлении.

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Они не столько бьют в ответ, сколько получают задачу - максимально переключить внимание украинского населения на беду, которая приходит непосредственно в каждый дом".

Детали: Она добавила, что оккупанты готовятся к обороне временно оккупированных территорий юга.

По словам Гуменюк, россияне постоянно занимаются обустройством оборонительных рубежей, повышают (улучшают) инженерное обустройство этих направлений.

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Оккупанты усиливают и вторую, и третью полосу обороны. Пытаются маневрировать.

Гуменюк отметила, что оккупанты выискивают места, из которых могут обстреливать деоккупированную территорию: "Иначе чем террором это назвать нельзя. Под атаки попадают жилые дома и критическая инфраструктура".

По ее словам, российские войска "всеми средствами" пытаются ухудшить жизнь людей на правом берегу Днепра.

После деоккупации правобережья Херсонщины, оккупанты начали регулярно обстреливать эти территории.

Темы: обстрелвойна
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