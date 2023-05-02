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В Бельгии – аресты и лишение прав после крупной рейв-вечеринки в старых военных ангарах

"Европейская правда"Вторник, 2 мая 2023, 11:28

В бельгийском Лимбурге полиция задержала девять человек и временно отобрала водительские права еще у 27 после завершения нелегальной рейв-вечеринки, которая длилась три дня в старых военных ангарах.

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Организаторы рейва выбрали местом заброшенные помещения бывшей воинской части возле Лимбурга. Туда подвезли аппаратуру и с 11 вечера пятницы на протяжении всех выходных там отдыхали около 10 тысяч молодых людей. Часть съехались туда из других городов страны.

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Полиция решила не пытаться разгонять участников силой, но оцепила участок, чтобы не допускать новых людей и проверять участников на выезде.

По итогам проверок составили 20 протоколов об управлении авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, наркотики обнаружили примерно у полусотни участников рейва.

Девять человек задержали в связи с изъятием у них наркотиков, генератора и акустической системы, которые использовались для организации вечеринки.

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"Расследование о продаже наркотиков и организации рейва продолжится с целью установить ответственных и привлечения к ответственности", – прокомментировали в полиции.

Подобные нелегальные рейв-вечеринки периодически организуют и в других странах Европы.

Темы: Бельгия
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