В Бельгии – аресты и лишение прав после крупной рейв-вечеринки в старых военных ангарах

В бельгийском Лимбурге полиция задержала девять человек и временно отобрала водительские права еще у 27 после завершения нелегальной рейв-вечеринки, которая длилась три дня в старых военных ангарах.

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Организаторы рейва выбрали местом заброшенные помещения бывшей воинской части возле Лимбурга. Туда подвезли аппаратуру и с 11 вечера пятницы на протяжении всех выходных там отдыхали около 10 тысяч молодых людей. Часть съехались туда из других городов страны.

Полиция решила не пытаться разгонять участников силой, но оцепила участок, чтобы не допускать новых людей и проверять участников на выезде.

По итогам проверок составили 20 протоколов об управлении авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, наркотики обнаружили примерно у полусотни участников рейва.

Девять человек задержали в связи с изъятием у них наркотиков, генератора и акустической системы, которые использовались для организации вечеринки.

"Расследование о продаже наркотиков и организации рейва продолжится с целью установить ответственных и привлечения к ответственности", – прокомментировали в полиции.

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Подобные нелегальные рейв-вечеринки периодически организуют и в других странах Европы.