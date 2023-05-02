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Из реки на Закарпатье достали утопленника в гидрокостюме: пересекал границу

Татьяна ЛозовенкоВторник, 2 мая 2023, 13:41
Из реки на Закарпатье достали утопленника в гидрокостюме: пересекал границу
фОТО: ГПСУ

Из реки Тиса на Закарпатье достали тело жителя Днепропетровщины. Предположительно, мужчина в гидрокостюме пытался незаконно пересечь границу с Румынией.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы 

Детали: Об утопленнике сообщил мужчина, который рыбачил в поселке Буштино. 

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У погибшего нашли паспорт гражданина Украины и водительское удостоверение. Согласно документам, мужчина был зарегистрирован в Днепропетровской области. Тело обнаружили ниже по течению от участка, где по реке проходит граница между Украиной и Румынией. 

Как отмечают пограничники, скорее всего, утопленник погиб при попытке незаконно пересечь государственную границу через Тису.

В ГПСУ сообщили, что это уже 16 утопленник, обнаруженный в Тисе на участках границы с Румынией и Венгрией.

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Темы: Пограничная службаграницавода
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