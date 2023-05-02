Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из реки на Закарпатье достали утопленника в гидрокостюме: пересекал границу

Татьяна ЛозовенкоВторник, 2 мая 2023, 13:41
Из реки на Закарпатье достали утопленника в гидрокостюме: пересекал границу
фОТО: ГПСУ

Из реки Тиса на Закарпатье достали тело жителя Днепропетровщины. Предположительно, мужчина в гидрокостюме пытался незаконно пересечь границу с Румынией.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы 

Детали: Об утопленнике сообщил мужчина, который рыбачил в поселке Буштино. 

У погибшего нашли паспорт гражданина Украины и водительское удостоверение. Согласно документам, мужчина был зарегистрирован в Днепропетровской области. Тело обнаружили ниже по течению от участка, где по реке проходит граница между Украиной и Румынией. 

Как отмечают пограничники, скорее всего, утопленник погиб при попытке незаконно пересечь государственную границу через Тису.

В ГПСУ сообщили, что это уже 16 утопленник, обнаруженный в Тисе на участках границы с Румынией и Венгрией.

Темы: Пограничная службаграницавода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленский, вернувшись в Киев, принял главу МИД Бахрейна

фотоСМИ показали последствия пожара на российской нефтебазе в Тамани и в Севастополе

В Берлине запретили российские и украинские флаги на 8 и 9 мая

Украина вернула тела 80 погибших защитников

Кличко вступился за Труханова, но залог вносить не собирается

Пригожин заявил, что выведет вагнеровцев из Бахмута с 10 мая "зализывать раны"

Все новости...
Пограничная служба
"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
"Крепость Бахмут": пограничники отбили нападение на опорный пункт
На Черниговщине погибли пограничники: затонула лодка
Последние новости
14:32
"Кинжалов" над Киевом 4 мая не было - Воздушные силы
14:21
Львовский бизнесмен поставлял российским VIPам "Роллс-Ройсы" и "Майбахи" из Украины
14:18
фото, видео В России снова масштабный пожар: горят склады в Екатеринбурге
14:18
В городах стран ЕС организуют летние лагеря для детей из Украины
14:06
Со станции "Академик Вернадский" вернулась домой 27-я экспедиция
13:58
На Львовщине не могут демонтировать советский памятник из-за аистового гнезда
13:58
фото, видеоЗеленский, вернувшись в Киев, принял главу МИД Бахрейна
13:54
Германии следует присоединиться к созданию "морской коалиции" для Украины – Резников
13:54
фотоСМИ показали последствия пожара на российской нефтебазе в Тамани и в Севастополе
13:50
РФ хочет взять Бахмут до 9 мая и стягивает туда "вагнеровцев" – Маляр
Все новости...
Реклама: