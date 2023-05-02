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Литва решила отменить чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Вторник, 2 мая 2023, 16:34

В ночь на среду, 3 мая, в Литве будет отменено чрезвычайное положение на границе с Беларусью, которое было введено в 2021 году из-за наплыва мигрантов.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Также режим чрезвычайного положения будет отменен на границе с Россией.

Отмена чрезвычайного положения в Литве объясняют тем, что новый закон, принятый Сеймом, позволяет "разворачивать" нелегальных мигрантов на границе.

Режим чрезвычайного положения был объявлен на границе с Беларусью в ноябре 2021 года в связи с наплывом мигрантов, которые массового пытались попасть на территорию Литвы. Позже оно неоднократно продлевалось.

После полномасштабного вторжения России в Украину чрезвычайное положение было введено на территории всей Литвы.

С сентября 2022 года чрезвычайное положение действовало только на границе с Россией и Беларусью, а также на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

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Напомним, Литва установила 4-метровый забор вдоль своей 690-километровой границы с Беларусью. По словам пограничной службы Литвы, в этом году почти 900 мигрантов пересекли границу и их выслали. Многие попали в страну после того, как перерезали ограждение на границе.

В апреле этого года Литва решила подать иск против Беларуси в Суд ООН из-за шантажа мигрантами.

Темы: ЛитваБеларусь
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