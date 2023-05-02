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Украинские бизнесмены пытались вывезти в Иран украденные авиадвигатели – СБУ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 2 мая 2023, 16:59
Украинские бизнесмены пытались вывезти в Иран украденные авиадвигатели – СБУ
фото: сбу

Украинские предприниматели пытались вывезти в Иран и продать два украденных с госпредприятия авиадвигателя, которые "заказчик" планировал установить на самолеты АН-74.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Запорожской областной прокуратуры 

Детали: По информации следствия, организаторами являются двое владельцев днепровской компании, которая специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки.

Они планировали вывезти авиадвигатели из Украины под видом комплектующих для магистральных газопроводов, внося недостоверные данные в транспортные декларации.

Прокуратура сообщает, что речь идет о двух турбореактивных авиадвигателях Д-36, которые были похищены во время ликвидации одного из госпредприятий. 

 

Дельцы планировали сделать "косметический ремонт" этих агрегатов и изготовить на них поддельные документы для дальнейшей продажи иностранцам за 400 тысяч долларов.

По информации СБУ, "заказчики" планировали использовать оборудование на военно-транспортных самолетах АН-74.

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Злоумышленники хранили авиапродукцию в ангаре на территории предприятия. Там ее обнаружили правоохранители при обысках по месту работы фигурантов.

Сейчас двигатели изъяты для проведения экспертиз. В дальнейшем будет решен вопрос об их передаче на нужды оборонно-промышленного комплекса Украины.

Следователи начали производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

 
 

Темы: СБУИранавиапромышленность
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