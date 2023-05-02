Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские бизнесмены пытались вывезти в Иран украденные авиадвигатели – СБУ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 2 мая 2023, 16:59
Украинские бизнесмены пытались вывезти в Иран украденные авиадвигатели – СБУ
фото: сбу

Украинские предприниматели пытались вывезти в Иран и продать два украденных с госпредприятия авиадвигателя, которые "заказчик" планировал установить на самолеты АН-74.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Запорожской областной прокуратуры 

Детали: По информации следствия, организаторами являются двое владельцев днепровской компании, которая специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки.

Реклама:

Они планировали вывезти авиадвигатели из Украины под видом комплектующих для магистральных газопроводов, внося недостоверные данные в транспортные декларации.

Прокуратура сообщает, что речь идет о двух турбореактивных авиадвигателях Д-36, которые были похищены во время ликвидации одного из госпредприятий. 

 

Дельцы планировали сделать "косметический ремонт" этих агрегатов и изготовить на них поддельные документы для дальнейшей продажи иностранцам за 400 тысяч долларов.

ВИДЕО ДНЯ

По информации СБУ, "заказчики" планировали использовать оборудование на военно-транспортных самолетах АН-74.

Злоумышленники хранили авиапродукцию в ангаре на территории предприятия. Там ее обнаружили правоохранители при обысках по месту работы фигурантов.

Сейчас двигатели изъяты для проведения экспертиз. В дальнейшем будет решен вопрос об их передаче на нужды оборонно-промышленного комплекса Украины.

Следователи начали производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

 
 

Темы: СБУИранавиапромышленность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
СБУ
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: