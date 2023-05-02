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Дания отправит Украине военную помощь на более чем $250 млн для поддержки контрнаступления

Вторник, 2 мая 2023, 17:01

Парламент Дании принял решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 1,7 млрд датских крон (более $250 млн).

Об этом сообщил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен после заседания комитета по вопросам внешней политики, пишет "Европейская правда" со ссылкой на датского вещателя DR.

"Это (новый пакет помощи. – Ред.) означает, что мы помогаем украинской противовоздушной обороне. На это есть спрос", – заявил Поульсен.

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Согласно принятому решению, Дания передаст Украине машины для разминирования, боеприпасы, полевые мосты и средства на противовоздушную оборону.

Пожертвование является крупнейшим пакетом помощи от Дании на сегодня и направляется в поддержку украинского наступления.

"Это поможет поддержать возможности, которых не хватает украинской стороне для успешного наступления сейчас, когда украинцы планируют отвоевать оккупированные россиянами территории", – пояснил Поульсен.

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"Это пожертвование, которое, надеемся, поможет обеспечить Украине еще лучшую основу для того, чтобы стать хозяйкой в собственном доме", – добавил он.

Общая поддержка Украины со стороны Дании сейчас достигла 11 миллиардов датских крон.

В апреле стало известно, что Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства.

Кроме того, Дания совместно с Норвегией договорились передать Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов.

Темы: Данияконтрнаступление
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