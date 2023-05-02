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Китай должен заставить Россию завершить войну в Украине – посол США

Вторник, 2 мая 2023, 17:41

Американский посол в Китае Николас Бернс заявил, что Вашингтон предпочел бы, чтобы Пекин заставил Россию завершить свою полномасштабную войну в Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое Бернс сказал во вторник во время дискуссии в Центре Стимсона – американском аналитическом центре, специализирующемся на международной политике.

"Чего мы хотим видеть от Китая – так это давления на Россию, чтобы она вывела свои войска (из Украины. – Ред.) и чтобы Украина получила обратно всю свою территорию и снова стала полностью суверенной во всех аспектах этого слова", – сказал американский дипломат.

По мнению Бернса, Китай мог бы подтолкнуть Россию не прибегать к бомбардировкам украинских школ, украинских больниц и украинских жилых домов.

"Мы стали свидетелями огромных человеческих потерь только за последние месяц-два в результате жестоких российских воздушных атак и атак беспилотников на украинских гражданских лиц. Поэтому я думаю, что это то, чего мы хотели бы, и я уверен, что этого хотели бы европейские страны, этого от Китая хочет Украина", – добавил он.

По мнению американского посла, первый с начала полномасштабного вторжения РФ телефонный разговор Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина был "хорошим первым шагом", но непонятно, последуют ли после него конкретные действия Пекина.

"Мы бы хотели, чтобы Китай был гораздо жестче в своих советах россиянам. Мы хотели бы видеть действия, направленные на скорейшее прекращение войны в условиях, которые, конечно, может принять украинское правительство", – сказал Бернс.

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Китай официально заявляет о нейтралитете в российско-украинской войне и поддержке территориальной целостности Украины, хотя предоставляет Москве экономическую и политическую помощь.

Напомним, телефонный разговор Зеленского и Си 26 апреля стал первым после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. После него Китай заявил, что направит своего представителя с визитом в Украину и в другие страны для консультаций об урегулировании войны.

Темы: КитайРосcияСША
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