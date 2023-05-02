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В МИД отреагировали на публикацию в СМИ относительно сомнений в вопросе членства Украины в НАТО

"Европейская правда"Вторник, 2 мая 2023, 18:02

В Министерстве иностранных дел прокомментировали публикацию в СМИ об отсутствии конкретики среди членов НАТО в вопросе вступления Украины в Альянс.

Об этом в Facebook написал представитель украинского МИД Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

По его словам, аргументы, которые приводятся в материале Немецкого агентства прессы (DPA), "составляют набор ошибочных суждений, которые давно потеряли свою актуальность".

Представитель украинского МИД подчеркнул, что украинцы сейчас делают наибольший вклад в евроатлантическую безопасность, и назвал украинскую армию самой сильной в Европе.

Николенко также прокомментировал аргумент о необходимости воздерживаться от шагов, которые якобы могут "спровоцировать" Россию на новую агрессию, отметив, что "единственное, что провоцирует Россию – это неопределенность".

"Внеблоковость Украины не помогла удержать Россию от агрессии. Дипломатические усилия Украины, Франции и Германии в рамках Минского процесса также не помогли предотвратить полномасштабное российское вторжение. Потому что цель Москвы – полное уничтожение Украины. А вот продвижение на пути к вступлению Украины в НАТО заставит Россию усмирить свою агрессию", – подчеркнул он.

Николенко добавил, что текущая международная поддержка Украины в противодействии РФ не противоречит, а дополняет процесс обретения членства в НАТО.

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"Будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине, а вступление нашего государства в НАТО будет гарантировать стратегическую безопасность всего Альянса", – отметил он.

По словам представителя МИД, "Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО".

"Поэтому в ответ на рассуждения анонимных источников мы подчеркиваем, что вступление Украины в НАТО – в интересах самого Альянса, и призываем партнеров проявить лидерство", – резюмировал Николенко.

Напомним, агентство DPA сообщило, что члены НАТО, в частности Германия и США, пока не хотят конкретных решений в вопросе членства Украины в Альянсе.

В свою очередь в Госдепе США заявили, что поддерживают присоединение к НАТО новых членов, в том числе и Украины, однако сейчас сосредоточены на поддержке Киева в противодействии российской агрессии.

Темы: МИДСМИНАТО
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