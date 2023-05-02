Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада попросила ЕС и ВТО о новых санкциях против РФ и Беларуси: в списке рыба и древесина

"Европейская правда"Вторник, 2 мая 2023, 18:47
Рада попросила ЕС и ВТО о новых санкциях против РФ и Беларуси: в списке рыба и древесина
Фото: Getty Images

Верховная Рада обратилась к Еврокомиссии, Европарламенту, Совету ЕС, Всемирной торговой организации, правительствам и парламентам иностранных государств с просьбой о введении санкций против российской и белорусской древесины, а также рыбы и морепродуктов с РФ. 

Об этом сообщил нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, пишет "Европейская правда".

За соответствующее постановление украинский парламент проголосовал во вторник. В обращении Рада просит, в частности, о санкциях против российской и белорусской древесины и продуктов из нее, а также против рыбы и морепродуктов из РФ.

Также Рада просит об установлении запрета на продажу, поставку, передачу, экспорт, сдачу в аренду в РФ и в Беларуси оборудования и его компонентов, используемых для лесозаготовки, переработки древесины и заготовки и переработки рыбы и морепродуктов.

Кроме того, Рада просит запретить обслуживание такого оборудования, а также ввести отказ от признания всех сертификатов российской продукции системами экологической сертификации, которые до сих пор работают в пределах РФ.

Напомним, по данным СМИ, Европейский Союз намерен предложить запрет на транзит многих товаров через Россию в 11-м пакете санкций.

По информации МИД Польши, этот санкционный пакет планируют утвердить до конца мая.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: санкцииВерховная РадавойнаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
санкции
Tinder выйдет с российского рынка до конца июня
Посол Украины в Ирландии призвала к бойкоту виски Jameson из-за возобновления продаж в РФ
Французская прокуратура расследует коррупцию в российском подразделении Auchan
Последние новости
06:41
Силы обороны отбили 55 вражеских атак – сводка
06:22
Украинские защитники уничтожили ночью 35 "Шахедов"
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
Все новости...
Реклама: