Рада попросила ЕС и ВТО о новых санкциях против РФ и Беларуси: в списке рыба и древесина

Верховная Рада обратилась к Еврокомиссии, Европарламенту, Совету ЕС, Всемирной торговой организации, правительствам и парламентам иностранных государств с просьбой о введении санкций против российской и белорусской древесины, а также рыбы и морепродуктов с РФ.

Об этом сообщил нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, пишет "Европейская правда".

За соответствующее постановление украинский парламент проголосовал во вторник. В обращении Рада просит, в частности, о санкциях против российской и белорусской древесины и продуктов из нее, а также против рыбы и морепродуктов из РФ.

Также Рада просит об установлении запрета на продажу, поставку, передачу, экспорт, сдачу в аренду в РФ и в Беларуси оборудования и его компонентов, используемых для лесозаготовки, переработки древесины и заготовки и переработки рыбы и морепродуктов.

Кроме того, Рада просит запретить обслуживание такого оборудования, а также ввести отказ от признания всех сертификатов российской продукции системами экологической сертификации, которые до сих пор работают в пределах РФ.

Напомним, по данным СМИ, Европейский Союз намерен предложить запрет на транзит многих товаров через Россию в 11-м пакете санкций.

По информации МИД Польши, этот санкционный пакет планируют утвердить до конца мая.