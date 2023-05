Спикер парламента Португалии впервые в Украине с начала полномасштабной войны

В Киев с необъявленным визитом во вторник прибыл спикер парламента Португалии Аугушту Сантуш Силва – это первый португальский чиновник такого уровня, который посещает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сантуш написал в Twitter.

Спикер португальского парламента отметил, что посещает Украину по приглашению украинского визави Руслана Стефанчука. Вместе с ним прибыла делегация из представителей почти всех парламентских партий Португалии.

Cheguei hoje a Kiev. Uma visita a convite do presidente do Parlamento da Ucrânia. Acompanhado por uma delegação de deputados, terei encontros com os principais dirigentes do país. Estaremos ainda com os estudantes de português no Departamento de Filologia da Universidade de Kiev. pic.twitter.com/vTu1wn4PVZ