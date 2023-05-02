Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский провел военный кабинет с ключевыми командующими

Евгений КизиловВторник, 2 мая 2023, 20:32
Зеленский провел военный кабинет с ключевыми командующими
владимир зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел во вторник заседание военного кабинета, на котором собрал ключевых командующих войск и тех, кто обеспечивает оборону Украины.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях

Детали: По его словам, это закрытая от общественности работа и ее детали не обнародуются, но, так же как и заседание Ставки верховного главнокомандующего, военный кабинет работает для синхронизации наиболее важных оборонительных и активных действий украинской армии.

Реклама:

Что предшествовало: В прошлый раз Зеленский проводил военный кабинет 13 апреля. На нем обсудили вопросы, касающиеся управления передовой, обеспечения активных действий Украины, защиты государства от российского террора.

Темы: ЗеленскийвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Новация для школьников и партия "медэваков": обращение Зеленского
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: