Зеленский провел военный кабинет с ключевыми командующими

Президент Владимир Зеленский провел во вторник заседание военного кабинета, на котором собрал ключевых командующих войск и тех, кто обеспечивает оборону Украины.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях

Детали: По его словам, это закрытая от общественности работа и ее детали не обнародуются, но, так же как и заседание Ставки верховного главнокомандующего, военный кабинет работает для синхронизации наиболее важных оборонительных и активных действий украинской армии.

Реклама:

Что предшествовало: В прошлый раз Зеленский проводил военный кабинет 13 апреля. На нем обсудили вопросы, касающиеся управления передовой, обеспечения активных действий Украины, защиты государства от российского террора.