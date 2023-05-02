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Зеленский провел военный кабинет с ключевыми командующими

Евгений КизиловВторник, 2 мая 2023, 20:32
Зеленский провел военный кабинет с ключевыми командующими
владимир зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел во вторник заседание военного кабинета, на котором собрал ключевых командующих войск и тех, кто обеспечивает оборону Украины.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях

Детали: По его словам, это закрытая от общественности работа и ее детали не обнародуются, но, так же как и заседание Ставки верховного главнокомандующего, военный кабинет работает для синхронизации наиболее важных оборонительных и активных действий украинской армии.

Что предшествовало: В прошлый раз Зеленский проводил военный кабинет 13 апреля. На нем обсудили вопросы, касающиеся управления передовой, обеспечения активных действий Украины, защиты государства от российского террора.

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Темы: ЗеленскийвойнаВооруженные силы
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