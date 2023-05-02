В Брянской области снова взорвали железную дорогу: с рельсов сошел грузовой поезд

В Брянской области РФ неизвестные взорвали железнодорожные пути, в результате чего с рельсов сошел локомотив и грузовые вагоны.

Источник: РБК со ссылкой на источники в МВД, российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости", губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram

Дословно: "В Брянской области неизвестные совершили подрыв железнодорожного полотна, в результате чего сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов".

Детали: В российской железной дороге прокомментировали чрезвычайное происшествие так: "Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в брянской области, причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

Губернатор области Александр Богомаз также подтвердил подрыв.

Прямая речь Богомаза: "В районе железнодорожной станции Снежетьска сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте".

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Что предшествовало: В результате подрыва путей в Брянской области 1 мая враг потерял тепловоз, четыре вагона и 12 тонн дизельного топлива.