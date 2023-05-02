Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Брянской области снова взорвали железную дорогу: с рельсов сошел грузовой поезд

Станислав ПогориловВторник, 2 мая 2023, 21:17
В Брянской области снова взорвали железную дорогу: с рельсов сошел грузовой поезд
Ілюстративне фото Getty Images

В Брянской области РФ неизвестные взорвали железнодорожные пути, в результате чего с рельсов сошел локомотив и грузовые вагоны.

Источник: РБК со ссылкой на источники в МВД, российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости", губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram

Дословно: "В Брянской области неизвестные совершили подрыв железнодорожного полотна, в результате чего сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов".

Реклама:

Детали: В российской железной дороге прокомментировали чрезвычайное происшествие так: "Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в брянской области, причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

Губернатор области Александр Богомаз также подтвердил подрыв.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Богомаза: "В районе железнодорожной станции Снежетьска сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте".

Что предшествовало: В результате подрыва путей в Брянской области 1 мая враг потерял тепловоз, четыре вагона и 12 тонн дизельного топлива.

Темы: Росcиявойнадиверсантыжелезная дорога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: