Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша отменила односторонний запрет на импорт из Украины после решения Еврокомиссии

"Европейская правда"Вторник, 2 мая 2023, 22:15
Польша отменила односторонний запрет на импорт из Украины после решения Еврокомиссии
Фото: Getty Images

Министерство развития и технологий Польши во вторник отменило собственное постановление о запрете импорта ряда сельскохозяйственных товаров из Украины после компромиссного решения Европейской комиссии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее постановление опубликовано в официальном вестнике польского правительства.

"Распоряжение министра развития и технологий от 21 апреля 2023 года о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины... отменить. Постановление вступает в силу со дня его опубликования", – говорится в тексте документа.

Реклама:

Во вторник 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен.

Таким образом Еврокомиссия заменила одностронние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что не чувствует солидарности со стороны Польши из-за введения одностороннего запрета на импорт украинской аграрной продукции.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПольшаУкраиназерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Польша
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
В Польше будут производить детали для F-16
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: