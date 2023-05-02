Польша отменила односторонний запрет на импорт из Украины после решения Еврокомиссии

Министерство развития и технологий Польши во вторник отменило собственное постановление о запрете импорта ряда сельскохозяйственных товаров из Украины после компромиссного решения Европейской комиссии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее постановление опубликовано в официальном вестнике польского правительства.

"Распоряжение министра развития и технологий от 21 апреля 2023 года о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины... отменить. Постановление вступает в силу со дня его опубликования", – говорится в тексте документа.

Во вторник 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен.

Таким образом Еврокомиссия заменила одностронние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что не чувствует солидарности со стороны Польши из-за введения одностороннего запрета на импорт украинской аграрной продукции.