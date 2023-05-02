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Оккупанты вечером ударили по поселку Казацкое на Херсонщине: убили мужчину

Станислав ПогориловВторник, 2 мая 2023, 22:31
Оккупанты вечером ударили по поселку Казацкое на Херсонщине: убили мужчину
Иллюстративное фото Getty Images

Российские захватчики вечером 2 мая обстреляли поселок Казацкое на Херсонщине, погиб 66-летний житель.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "Сегодня вечером враг атаковал поселок Казацкое Новокаховской общины. Из-за обстрела погиб 66-летний мужчина".

Детали: Также артиллерия оккупантов вечером била и по Днепровскому Белозерской громады. Ранения получила 78-летняя женщина, в тяжелом состоянии ее госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшей.

В ОВА напомнили, что только за сегодня под обстрелами погибли 4 жителя области, еще 7 человек ранены.

Напомним: Российские захватчики во вторник, 2 мая, обстреляли село Урожайное на Херсонщине. Ранения получил 17-летний подросток.

Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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