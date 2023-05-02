Джонсон: Говорить, что членство Украины в НАТО провоцирует Россию, - глупость

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает "глупостью" утверждение российской пропаганды о том, что будущее вступление Украины в Североатлантический Альянс может быть провокацией для РФ.

Об этом Джонсон сказал во вторник во время дебатов в британской Палате общин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

По мнению экс-премьера Британии, саммит Альянса в Вильнюсе в июле этого года станет "важным испытанием готовности НАТО выполнить свои давние обещания Украине".

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Обращаясь к министру иностранных дел Британии Джеймсу Клеверли, Джонсон спросил, согласен ли он, "что говорить, будто членство Украины в НАТО может быть какой-то провокацией для России, является глупостью".

"Ведь (президент России Владимир – ред.) Путин показал, что он готов делать, когда Украина не является членом НАТО и потому, что Украина не является членом НАТО", – добавил он.

Экс-премьер Британии также призвал правительство предложить Украине необходимую подготовку к вступлению как можно быстрее "ради ясности, стабильности и мира в Европе".

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Глава британского МИД на это повторил, что "позиция НАТО по Украине однозначна", ведь Украина получила приглашение присоединиться к Альянсу.

"Я думаю, что это невероятно важно, что этот вопрос не снимается с повестки дня. Конечно, провокацией была именно агрессия России в Украине. Желание Украины присоединиться к НАТО было вполне понятной оборонительной позицией из-за этой угрозы с востока", – добавил Клеверли.

Напомним, 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее, но главным вопросом остается обеспечение победы Украины в войне.

В то же время агентство DPA сообщило, что члены НАТО, в частности Германия и США, пока не хотят конкретных решений в вопросе членства Украины в Альянсе.

В свою очередь в Госдепе США заявили, что поддерживают присоединение к НАТО новых членов, в том числе и Украины, однако сейчас сосредоточены на поддержке Киева в противодействии российской агрессии.