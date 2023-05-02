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Правительство Латвии профинансирует курсы латышского для украинских беженцев

"Европейская правда"Вторник, 2 мая 2023, 23:27
Правительство Латвии профинансирует курсы латышского для украинских беженцев
Фото: Getty Images

Правительственный Фонд общественной интеграции Латвии (SIF) объявил тендер на четыре миллиона евро на проведение занятий латышского языка для граждан Украины.

Об этом агентству LETA сообщила представитель SIF Илзе Сарканабола, пишет "Европейская правда".

Финансирование правительства Латвии предназначено для организации курсов латышского языка до 31 декабря 2023 года, что, как ожидается, позволит примерно 5300 гражданам Украины изучить латышский язык.

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Курсы должны длиться не менее 120 академических часов и будут для украинцев бесплатными. Участники, которые успешно закончили курс, получат возможность сдать экзамен на знание государственного языка (VISC), начиная с уровня А2.

Как напоминает LETA, в марте Фонд общественной интеграции Латвии обнародовал список из 21 заведения, одобренного для обучения украинцев латышскому языку на бесплатной основе. Курсы финансирует SIF за счет бюджета.

В 2022 году уроки латышского языка посещали в целом 3507 украинцев. А с марта по 27 апреля этого года, согласно официальным данным, к обучению приступили уже 2120 человек.

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Напомним, в прошлом году в Латвии предлагали обязать беженцев из Украины посещать курсы латышского языка с 2024 года, но Сейм страны эту инициативу не поддержал.

Темы: ЛатвияУкраинабеженцы
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