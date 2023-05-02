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В Италии предлагают начать вторые после Тур де Франс велогонки в Украине

"Европейская правда"Вторник, 2 мая 2023, 23:57
В Италии предлагают начать вторые после Тур де Франс велогонки в Украине
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел и вице-премьер-министр Италии Антонио Таяни во вторник предложил провести первый этап велогонки Джиро д'Италия в 2024 году в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"Джиро д'Италия – одно из крупнейших спортивных событий нашей страны, и она касается и других стран. Я хотел бы, чтобы в следующем году она стартовала в Украине. Это было бы знаком внимания к стране, которую мы всячески поддерживаем", – заявил Таяни.

Выступая на мероприятии, посвященном 106-й годовщине Джиро д'Италия, которое стартует в субботу и продлится до конца мая, глава итальянского МИД подчеркнул, что для Рима спорт является инструментом внешней политики.

Джиро д'Италия считаются вторыми по важности велосипедными гонками после Тур де Франс. Хотя фактически соревнования итальянские, организаторы несколько раз назначали их символический старт за рубежом – в Будапеште (2022), Иерусалиме (2018) и Белфасте (2014).

Италия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России в феврале прошлого года, отправляя военную помощь и поддерживая западные санкции против Москвы.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Италия рассматривают возможность совместного производства систем ПВО, которые защитят инфраструктуру от атаки вражеских дронов.

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Темы: ИталияУкраинаспорт
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