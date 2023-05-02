Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Италии предлагают начать вторые после Тур де Франс велогонки в Украине

"Европейская правда"Вторник, 2 мая 2023, 23:57
В Италии предлагают начать вторые после Тур де Франс велогонки в Украине
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел и вице-премьер-министр Италии Антонио Таяни во вторник предложил провести первый этап велогонки Джиро д'Италия в 2024 году в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"Джиро д'Италия – одно из крупнейших спортивных событий нашей страны, и она касается и других стран. Я хотел бы, чтобы в следующем году она стартовала в Украине. Это было бы знаком внимания к стране, которую мы всячески поддерживаем", – заявил Таяни.

Реклама:

Выступая на мероприятии, посвященном 106-й годовщине Джиро д'Италия, которое стартует в субботу и продлится до конца мая, глава итальянского МИД подчеркнул, что для Рима спорт является инструментом внешней политики.

Джиро д'Италия считаются вторыми по важности велосипедными гонками после Тур де Франс. Хотя фактически соревнования итальянские, организаторы несколько раз назначали их символический старт за рубежом – в Будапеште (2022), Иерусалиме (2018) и Белфасте (2014).

Италия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России в феврале прошлого года, отправляя военную помощь и поддерживая западные санкции против Москвы.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Италия рассматривают возможность совместного производства систем ПВО, которые защитят инфраструктуру от атаки вражеских дронов.

Темы: ИталияУкраинаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Италия
В Италии заявили об отсутствии желаемых результатов от участия в торговой инициативе Китая
Партнер Мелони попал в скандал из-за "совета" девушкам, как не быть изнасилованными
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: