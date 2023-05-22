В Кремле уверяют, что доложили Путину о прорыве в Белгородской области
Понедельник, 22 мая 2023, 15:39
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о прорыве российской границы в Белгородской области.
Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Пескова
Детали: По его словам, ведется работа по выдавливанию "украинских диверсантов" с территории России и уничтожению.
По его мнению, целью "диверсии" является отвлечение внимания от Бахмутского направления, чтобы минимизировать политический эффект от "потери" Бахмута.
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