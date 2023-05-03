США объявят в среду пакет военной помощи Украине на $300 млн – СМИ

Администрация Джо Байдена объявит 3 мая о новом пакете военной помощи для Украины на $300 млн.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Сообщается, что пакет помощи будет включать 155-мм пушки-гаубицы, боеприпасы для пушек HIMARS и Howitzer, противотанковые ракеты TOW и минометы. Также впервые США передадут Украине ракеты малой дальности Hydra 70, пишет издание, ссылаясь на слова источника.

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Отмечается, что ракеты Hydra 70 могут помочь Украине ослабить российские наземные силы и обеспечить украинским сухопутным силам поддержку с воздуха во время контрнаступления.

Источники в Белом доме также сообщили, что перечень вооружения может еще измениться.

Пакет помощи, пишет Reuters, будет финансироваться программой Presidential Drawdown Authority, которая предусматривает, что президент США во время чрезвычайной ситуации может передавать американское вооружение без одобрения Конгресса.

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Справка. Hydra 70 – это неуправляемые ракеты, которые производит компания General Dynamics. Ракеты предназначены для уничтожения техники и живой силы противника. Hydra 70 выпускается с несколькими типами боевых частей, существуют дымовые, зажигательные и осветительные боевые части. Ракетами оснащаются различные типы самолетов и вертолетов.