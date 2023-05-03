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Обстрелы Сумщины: за сутки – более 110 "прилетов", есть разрушения

Среда, 3 мая 2023, 02:33
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 110 прилетов, есть разрушения
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 2 мая российские оккупанты совершили 19 обстрелов приграничных громад Сумской области, зафиксировано 112 взрывов, есть разрушения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Середино-Будской громаде россияне совершили авиаудар (7 взрывов) по г. Середино-Буда. В результате обстрела повреждено учебное заведение, 8 частных жилых домов, 2 многоквартирных жилых дома, магазин, ЛЭП. Также по территории громады били из артиллерии (12 взрывов).

В Юнаковской громаде был обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов). В результате обстрела повреждена территория и сооружение одного из агропредприятий. Также враг бил из минометов (3 взрыва), а с вражеского БпЛА сбросили 2 ВОГ. Поврежден автомобиль.

В Ворожбянской громаде зафиксировано 5 взрывов из минометов.

В Великописаревской громаде осуществлен минометный обстрел (6 взрывов). В результате обстрела поврежден магазин и частный жилой дом.

В Глуховской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел (16 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждено помещение одного из предприятий.

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Зноб-Новгородскую громаду россияне обстреляли из ствольной артиллерии (16 взрывов). В результате обстрела повреждены ферма и лесопилка.

На территорию Белопольской громады враг сбросил 12 мин.

По Миропольской громаде осуществлены минометные обстрелы, было 18 взрывов.

По Новослободской громаде враг бил из миномета (1 взрыв).

На территорию Шалигинской громады россияне сбросили 7 мин.

По территории Эсманской громады осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва).

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