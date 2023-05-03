РФ пытается представить любые свои действия такими, что задерживают контрнаступление Украины – ISW

Реакция на якобы нанесение удара по автомобилю с командующим Сил территориальной обороны Украины генерал-майором Игорем Танцюрой свидетельствует о попытках РФ представить любые российские операции как задерживающие потенциальные контрнаступательные действия Украины, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Евгений Пригожин заявил 2 мая, что силы "Вагнера" нанесли удар по украинскому бронеавтомобилю с Танцюрой на пути к Бахмуту. Основатель ЧВК опубликовал видео, которое якобы демонстрирует этот удар.

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Представитель украинских Сил территориальной обороны Денис Зелинский опроверг заявление Пригожина и заявил, что "все живы и здоровы".

Аналитики института отмечают, что российские военные широко растиражировали заявление Пригожина и выставили его как информационную победу.

Один известный российский блогер, говорится в отчете ISW, утверждал, что Танцюра получил приказ перебросить резервы в Бахмут и подготовить украинские силы к проведению контратак в этом районе.

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Соответствующая подача информации, отмечают в институте, осветила российский удар как оперативно важное событие, которое отсрочило потенциальные будущие украинские контрнаступательные действия.

В ISW также напомнили, что ранее российские провоенные блогеры утверждали, что удар по Павлограду 1 мая повлиял на критически важный украинский центр логистики и накопления, и предполагали, что этот удар отсрочит украинские контрнаступательные действия.