Силы обороны отбили за сутки более 30 вражеских атак – сводка

В течение 2 мая Силы обороны Украины отбили более 30 атак противника на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью российские террористы в очередной раз атаковали нас ударными дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой атаки пока уточняется.

Реклама:

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 39 авиационных ударов и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения врагом ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – совершил более 30 атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники держат оборону".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Гасичевка, Елино, Блешня, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка и Муравьи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Уралово, Середина-Буда, Кучеровка, Ровно, Ворожба, Волфино, Николаевка, Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск и Потихоново на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно задействовал БпЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крохмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Кроме того, оккупанты безуспешно атаковали в направлении Ивановского и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Хромовое, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Предтечино, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Враг обстрелял также Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Карловку и Нетайлово.

На Марьинском направлении отбиты атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Новоукраинку и Пречистовку в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новоселка Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Львовское, Ивановка, Никольское, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель противника.