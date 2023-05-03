Силы обороны за сутки ликвидировали более полутысячи оккупантов – Генштаб

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 520 российских военных, 1 их танк, 6 бронемашин и 16 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили 191 940 человек.

Также уничтожено:

танков - 3 702 (+1) ед;

боевых бронированных машин - 7199 (+6) ед;

артиллерийских систем - 2 946 (+16) ед;

РСЗО - 544 (+0) ед;

средств ПВО - 300 (+2) ед;

самолетов - 308 (+0) ед;

вертолетов - 294 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2505 (+28);

крылатых ракет - 947 (+0);

кораблей/катеров - 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 5865 (+14) ед;

специальной техники - 363 (+3).