Силы обороны за сутки ликвидировали более полутысячи оккупантов – Генштаб

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 520 российских военных, 1 их танк, 6 бронемашин и 16 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили 191 940 человек.

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