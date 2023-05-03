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Силы обороны за сутки ликвидировали более полутысячи оккупантов – Генштаб

Евгений КизиловСреда, 3 мая 2023, 08:41
Силы обороны за сутки ликвидировали более полутысячи оккупантов – Генштаб
Getty Images

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 520 российских военных, 1 их танк, 6 бронемашин и 16 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили 191 940 человек.

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Также уничтожено:

  • танков - 3 702 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 7199 (+6) ед;
  • артиллерийских систем - 2 946 (+16) ед;
  • РСЗО - 544 (+0) ед;
  • средств ПВО - 300 (+2) ед;
  • самолетов - 308 (+0) ед;
  • вертолетов - 294 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2505 (+28);
  • крылатых ракет - 947 (+0);
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5865 (+14) ед;
  • специальной техники - 363 (+3).

Темы: война
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