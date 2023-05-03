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"Покрышки загорелись": на российском аэродроме под Петербургом произошел пожар

"Украинская правда"Среда, 3 мая 2023, 09:16
Покрышки загорелись: на российском аэродроме под Петербургом произошел пожар
Гостилицы на Google Maps

На аэродроме "Гостилицы" в Ленинградской области Российской Федерации произошел пожар.

Источник: РИА Новости

Детали: Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, "покрышки загорелись на Гостилицком аэродроме в Ленобласти".

Пострадавших нет.

Открытое горение уже ликвидировано (на 08:54), сообщили в экстренных службах пропагандистам. 

Справка: Аэродром "Гостилицы" – аэродром авиации общего назначения, расположенный на 3 км южнее поселка Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области Российской Федерации. Это самый крупный аэродром авиации общего назначения в Северо-западном федеральном округе РФ.

Темы: Росcияпожар
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