"Покрышки загорелись": на российском аэродроме под Петербургом произошел пожар
Среда, 3 мая 2023, 09:16
На аэродроме "Гостилицы" в Ленинградской области Российской Федерации произошел пожар.
Источник: РИА Новости
Детали: Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, "покрышки загорелись на Гостилицком аэродроме в Ленобласти".
Пострадавших нет.
Открытое горение уже ликвидировано (на 08:54), сообщили в экстренных службах пропагандистам.
Справка: Аэродром "Гостилицы" – аэродром авиации общего назначения, расположенный на 3 км южнее поселка Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области Российской Федерации. Это самый крупный аэродром авиации общего назначения в Северо-западном федеральном округе РФ.