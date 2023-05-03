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Послы ЕС снова обсудят покупку снарядов для Украины, есть шанс на договоренность – СМИ

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 09:40

Послы стран Евросоюза в среду снова попытаются договориться о подходах к совместной закупке боеприпасов для Украины; среди прочего, обсудят вариант, который должен быть приемлемым для Франции и может положить конец спорам.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает польское RMF FM, пишет "Европейская правда".

Один из европейских дипломатов в общении с журналисткой радио сказал, что уже наработали решение, которое должно быть приемлемым для Франции, и вопрос в большей степени в том, согласятся ли на него другие страны-члены.

В частности, якобы речь идет о частичной уступке Германии в вопросах происхождения компонентов оружия.

Париж, как известно, хочет, чтобы вся цепочка поставок была завязана на страны ЕС – что было бы очень выгодно для французского оборонпрома. Однако немецкий оборонпром импортирует некоторые необходимые компоненты из Британии, которая уже не член ЕС, и в случае одобрения подхода, на котором настаивает Франция, эти компании не могли бы претендовать на контракт.

Польша собирается настаивать на том, чтобы принятое решение обеспечивало скорейшие поставки Украине необходимых боеприпасов.

Напомним, некоторые чиновники предполагали ранее, что соглашения достигнут еще в середине апреля, но эти надежды оказались напрасными.

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Темы: УкраинаЕСоружие
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