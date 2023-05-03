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Послы ЕС снова обсудят покупку снарядов для Украины, есть шанс на договоренность – СМИ

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 09:40

Послы стран Евросоюза в среду снова попытаются договориться о подходах к совместной закупке боеприпасов для Украины; среди прочего, обсудят вариант, который должен быть приемлемым для Франции и может положить конец спорам.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает польское RMF FM, пишет "Европейская правда".

Один из европейских дипломатов в общении с журналисткой радио сказал, что уже наработали решение, которое должно быть приемлемым для Франции, и вопрос в большей степени в том, согласятся ли на него другие страны-члены.

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В частности, якобы речь идет о частичной уступке Германии в вопросах происхождения компонентов оружия.

Париж, как известно, хочет, чтобы вся цепочка поставок была завязана на страны ЕС – что было бы очень выгодно для французского оборонпрома. Однако немецкий оборонпром импортирует некоторые необходимые компоненты из Британии, которая уже не член ЕС, и в случае одобрения подхода, на котором настаивает Франция, эти компании не могли бы претендовать на контракт.

Польша собирается настаивать на том, чтобы принятое решение обеспечивало скорейшие поставки Украине необходимых боеприпасов.

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Напомним, некоторые чиновники предполагали ранее, что соглашения достигнут еще в середине апреля, но эти надежды оказались напрасными.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование тем, что реализация этого важного решения ЕС тормозится.

Темы: УкраинаЕСоружие
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