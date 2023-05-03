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Российский истребитель ударил бомбами по предприятию на Сумщине

Евгений Кизилов, Елена РощинаСреда, 3 мая 2023, 10:12
Российский истребитель ударил бомбами по предприятию на Сумщине
су-35, Getty Images

Ночью российский истребитель Су-35 нанес авиаудар по предприятию в поселке Свесса Сумской области.

Источник: Сумская областная государственная администрация, оперативное командование "Север" в Telegram, Министерство энергетики в Facebook

Детали: Сообщается, что с вечера до утра российские войска обстреливали приграничье Сумской области.

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Около 22:00 вторника российский Су-35 пустил по поселку Свесса две авиабомбы, предварительно КАБ. Целился по учебному заведению и предприятию.

В результате авиаудара повреждено предприятие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Министерство энергетики сообщило, что в ночь на 3 мая россияне сбросили две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов в Сумской области и повредили электроподстанцию – есть разрушения здания пункта управления. 

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Среди энергетиков пострадавших нет. 

Из-за обстрела были обесточены более 4 тысяч потребителей.

Кроме того, в среду утром в районе Нововасильевки и Красного было зафиксировано 15 приходов, вероятно из миномета 120 мм. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

УП, дополнено
Темы: Сумская областьвойнаобстрелистребители
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