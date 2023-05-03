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В Белграде семиклассник устроил стрельбу в школе, есть погибшие и раненые

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 11:55
В Белграде семиклассник устроил стрельбу в школе, есть погибшие и раненые
Школьник открыл стрельбу в Белграде, Сербия, фото с сайта novosti.rs

Ученик седьмого класса начальной школы "Владислав Рыбникар" в Белграде (Сербия) подозревается в том, что сегодня утром открыл огонь из пистолета по охранникам, учительнице и ученикам.

Об этом сообщают сербские СМИ, передает "Европейская правда".

Полиция направила все имеющиеся патрули в школу в центре сербской столицы и задержала подозреваемого несовершеннолетнего, ученика седьмого класса, который, как считается, совершил несколько выстрелов из пистолета своего отца в сторону учеников и охраны этой школы.

Сейчас продолжается оказание медицинской помощи раненым, а также работа полиции по установлению всех фактов и обстоятельств, связанных с этим событием.

По данным телерадиокомпании РТС, серьезные ранения получили трое учеников, их забрали в больницу. Также ранен учитель. Отдельные сербские СМИ сообщили также о погибшем в результате стрельбы охраннике.

В то же время, по данным порталов B92 и Vecernje Novosti, семиклассник убил по меньшей мере семь человек.

По их информации, школьник был под воздействием наркотиков. Сообщается, что до сих пор он был известен как примерный ученик, ребенок из семьи работников системы здравоохранения.

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На место стрельбы прибыл также министр образования Бранко Ружич. Детей из школы эвакуировали.

Темы: Сербиядети
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