В Европе продолжается масштабный рейд против мафии: уже более 100 арестов в шести странах
Европейские правоохранители продолжают масштабную совместную спецоперацию против возможных членов итальянского мафиозного клана "Ндрангета", задержали уже более сотни человек.
Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".
Рейды проходят, как уже упоминалось, в Италии и Германии, а также во Франции, Бельгии, Испании и Португалии.
В Италии в регионе Калабрия, который считается "оплотом" клана, задержали уже 108 человек, подозреваемых в причастности к "Ндрангете" и преступлениям, связанным с контрабандой оружия и наркотиков.
В Германии рейды прошли по десяткам адресов в пяти федеральных землях, известно о более 30 арестах.
Бельгийская прокуратура заявляет об обысках по 20 адресам.
Спецоперация стала результатом совместного расследования европейских агентств Европол и Евроюст, с участием сотен правоохранителей шести упомянутых стран.
Итальянский клан "Ндрангета" считается одной из самых мощных преступных сетей в Италии и Европе в целом.