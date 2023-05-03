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В Европе продолжается масштабный рейд против мафии: уже более 100 арестов в шести странах

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 13:55

Европейские правоохранители продолжают масштабную совместную спецоперацию против возможных членов итальянского мафиозного клана "Ндрангета", задержали уже более сотни человек.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Рейды проходят, как уже упоминалось, в Италии и Германии, а также во Франции, Бельгии, Испании и Португалии.

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В Италии в регионе Калабрия, который считается "оплотом" клана, задержали уже 108 человек, подозреваемых в причастности к "Ндрангете" и преступлениям, связанным с контрабандой оружия и наркотиков.

В Германии рейды прошли по десяткам адресов в пяти федеральных землях, известно о более 30 арестах.

Бельгийская прокуратура заявляет об обысках по 20 адресам.

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Спецоперация стала результатом совместного расследования европейских агентств Европол и Евроюст, с участием сотен правоохранителей шести упомянутых стран.

Итальянский клан "Ндрангета" считается одной из самых мощных преступных сетей в Италии и Европе в целом.

Темы: Европакриминал
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