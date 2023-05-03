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Россияне свозят в оккупацию криминалитет, чтобы накалить обстановку – Маляр

Алена МазуренкоСреда, 3 мая 2023, 15:53
Россияне свозят в оккупацию криминалитет, чтобы накалить обстановку – Маляр
АННА МАЛЯР. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО

Российские захватчики свозят на временно оккупированные территории управляемый криминалитет, чтобы обострить обстановку и запугать украинцев.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Российская оккупационная власть не может добиться повиновения со стороны наших граждан, поэтому для запугивания завезла на оккупированные территории управляемый криминалитет.

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С целью содержания общества в страхе российская оккупационная власть целенаправленно обостряет криминогенную обстановку на временно оккупированных территориях".

Детали: Для этого, по словам Маляр, оккупанты используются специально подготовленные группы провокаторов, которые сформированы в основном из лиц, имеющих криминальное прошлое.

Таким образом оккупанты провоцируют увеличение количества случаев острых конфликтов в общественных местах, которые перерастают в жестокое избиение граждан несогласных с российским оккупационным режимом.

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Оккупационные "следственные органы" принимают решения исключительно в пользу пророссийских провокаторов.

Так, большинство массовых драк, в Стрелковом Херсонской области, в результате которых граждане получили значительные телесные повреждения, "следователями" классифицированы как не имеющие состава преступления, а виновных российских провокаторов нельзя привлечь к ответственности.

По ее мнению, россияне делают это, чтобы реализовывать свои преступления в "расшатанной" обстановке.

Темы: Росcияоккупациявойна
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