Россия рано или поздно захочет переговоров с Украиной - генерал Милли

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли считает, что Украине и России будет непросто достичь своих политических целей военным путем.

Об этом он сказал в интервью Foreign Affairs, сообщает "Европейская правда".

По словам американского генерала, рано или поздно российская сторона поймет, что потери превышают выгоды, и это может стать началом переговоров.

Милли отметил, что РФ уже понесла серьезные потери в развязанной ею войне. Кроме того, российская экономика серьезно пострадала из-за санкций.

"И я думаю, что рационально мыслящие люди, которые участвуют в принятии решений в РФ, придут к выводу – возможно, в течение нескольких месяцев, года или двух – но они придут к выводу, что расходы превышают выгоду", – сказал Милли.

Он подчеркнул, что России придется признать, что ей не удастся выиграть эту войну.

Милли добавил, что сомневается в возможности завершения войны в этом году.

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Напомним, 19 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что уверен в контрнаступлении Украины против российских войск, но дал понять, что война, скорее всего, продолжится и в следующем году.

Ранее сообщалось, что США пришлют Украине дополнительную военную помощь на сумму около 300 миллионов долларов, включая большое количество артиллерийских снарядов, гаубиц, ракет класса "воздух-земля" и боеприпасов.