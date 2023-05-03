ПВО уничтожила четыре российских беспилотника на юге Украины
Среда, 3 мая 2023, 17:26
Противовоздушная оборона ликвидировала в среду четыре вражеских беспилотника на юге Украины.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ
Детали: 3 мая на Николаевщине и Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Південь" уничтожено четыре российских беспилотных летательных аппарата.
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Из них 2 - ударные БпЛА "Ланцет", 1 БпЛА "Мерлин-ВР" и 1 БпЛА оперативно-тактического уровня.
Дословно: "Отличная боевая работа воинов мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого и Херсонской зенитной ракетной бригады".