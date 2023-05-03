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ПВО уничтожила четыре российских беспилотника на юге Украины

Валентина РоманенкоСреда, 3 мая 2023, 17:26
ПВО уничтожила четыре российских беспилотника на юге Украины
иллюстрация Воздушных сил

Противовоздушная оборона ликвидировала в среду четыре вражеских беспилотника на юге Украины.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: 3 мая на Николаевщине и Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Південь" уничтожено четыре российских беспилотных летательных аппарата.

Из них 2 - ударные БпЛА "Ланцет", 1 БпЛА "Мерлин-ВР" и 1 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Дословно: "Отличная боевая работа воинов мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого и Херсонской зенитной ракетной бригады".

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Темы: Воздушные силы ВСУ
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