Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПВО уничтожила четыре российских беспилотника на юге Украины

Валентина РоманенкоСреда, 3 мая 2023, 17:26
ПВО уничтожила четыре российских беспилотника на юге Украины
иллюстрация Воздушных сил

Противовоздушная оборона ликвидировала в среду четыре вражеских беспилотника на юге Украины.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: 3 мая на Николаевщине и Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Південь" уничтожено четыре российских беспилотных летательных аппарата.

Реклама:

Из них 2 - ударные БпЛА "Ланцет", 1 БпЛА "Мерлин-ВР" и 1 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Дословно: "Отличная боевая работа воинов мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого и Херсонской зенитной ракетной бригады".

Темы: Воздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
По Украине ширится тревога: есть угроза баллистики и авиации
Все, кроме одной: во время ночной атаки было уничтожено 43 воздушные цели
В Киеве прощаются с летчиком "Джусом"
Последние новости
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
Все новости...
Реклама: