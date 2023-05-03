Россия может атаковать подводные кабели, чтобы отомстить за поддержку Украины – разведка НАТО

Существует повышенный риск того, что Россия может повредить подводные кабели, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в среду руководитель разведки НАТО Дэвид Каттлер, его цитирует агентство Reuters.

"Существует повышенное беспокойство, что Россия может атаковать подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь дезорганизовать жизнь Запада, чтобы получить рычаги влияния на те страны, которые обеспечивают безопасность Украины", – сказал Каттлер журналистам.

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По его словам, РФ сегодня активнее патрулирует Атлантику, чем в предыдущие годы.

"Россияне более активны, чем мы видели их в последние годы в этой сфере", – сказал Каттлер.

СМИ североевропейских стран недавно опубликовали расследование о том, что российские военные суда и гражданские "корабли-призраки" в Балтийском и Северном морях собирают данные для диверсий против ветровых электростанций, газопроводов и кабелей связи.

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В то же время совместное расследование журналистов из Северной Европы утверждает, что российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.