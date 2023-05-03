Херсонцев просят до утра не выходить на улицы из-за обстрелов РФ
Среда, 3 мая 2023, 18:13
Жителей Херсона просят как минимум до утра не выходить из дома из-за российских обстрелов.
Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Россияне продолжают беспощадно бить по городу. Оставайтесь в укрытиях. Если вы дома, то не выходите минимум до утра, не подвергайте себя опасности".
Предыстория:
- Около 11:00 среды российские оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет Херсона – три человека погибли, пятеро получили ранения.
- Также в среду днем российские войска обстреляли из РСЗО Степановку Херсонской области. В результате атаки прямо во время ремонтных работ погибли трое сотрудников облэнерго.
- Херсонская областная прокуратура сообщила о 16 погибших и 22 раненых в результате обстрелов города и области. Позже Прокудин сообщил о еще одном погибшем и 5 раненых.
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