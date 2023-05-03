Херсонцев просят до утра не выходить на улицы из-за обстрелов РФ

Жителей Херсона просят как минимум до утра не выходить из дома из-за российских обстрелов.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Россияне продолжают беспощадно бить по городу. Оставайтесь в укрытиях. Если вы дома, то не выходите минимум до утра, не подвергайте себя опасности".

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