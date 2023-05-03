Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонцев просят до утра не выходить на улицы из-за обстрелов РФ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 3 мая 2023, 18:13
Херсонцев просят до утра не выходить на улицы из-за обстрелов РФ
Последствия обстрела Херсона 3 мая, Фото МВД

Жителей Херсона просят как минимум до утра не выходить из дома из-за российских обстрелов.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Россияне продолжают беспощадно бить по городу. Оставайтесь в укрытиях. Если вы дома, то не выходите минимум до утра, не подвергайте себя опасности". 

Предыстория: 

  • Около 11:00 среды российские оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет Херсона – три человека погибли, пятеро получили ранения.
  • Также в среду днем российские войска обстреляли из РСЗО Степановку Херсонской области. В результате атаки прямо во время ремонтных работ погибли трое сотрудников облэнерго.
  • Херсонская областная прокуратура сообщила о 16 погибших и 22 раненых в результате обстрелов города и области. Позже Прокудин сообщил о еще одном погибшем и 5 раненых.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
Херсон
В Херсоне и области погибли 16 человек в результате обстрела
Россияне ударили по железнодорожному вокзалу Херсона – Прокудин
В Херсоне ввели круглосуточный комендантский час с 5 по 8 мая
Последние новости
06:56
За ночь ПВО сбила над Киевом более 30 вражеских беспилотников
06:41
Силы обороны отбили 55 вражеских атак – сводка
06:22
Украинские защитники уничтожили ночью 35 "Шахедов"
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
Все новости...
Реклама: