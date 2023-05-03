Премьер Дании: Вопрос передачи F-16 Украине не закрыт

Глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники продолжают дискуссии о возможности передачи Украине истребителей F-16.

Об этом она сказала на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами североевропейских стран в Хельсинки, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Когда мы говорим об истребителях – это вопрос, который мы уже обсуждаем некоторое время... Это сложная задача, это сложный вопрос, но дискуссия до сих пор продолжается. Со стороны Дании мы еще не закрыли это (вопрос. – Ред.)", – сказала Фредериксен.

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Как известно, в парламенте Дании есть сторонники того, чтобы страна последовала примеру Польши, которая предоставила Киеву свои истребители, и передала Украине свои F-16, которые планируют постепенно заменять на F-35.

Воздушные силы Дании сейчас используют истребители F-16, но уже с осени 2023 года начнут заменять их на более современные F-35.

В марте Фредериксен, комментируя решение Польши передать Киеву МиГ-29, сказала, что западные государства обсуждают возможность предоставления Украине современных истребителей.

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Напомним, накануне парламент Дании принял решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 1,7 млрд датских крон (более $250 млн).