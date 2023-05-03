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Армия оккупантов 3 мая убила двух и ранила девять человек в Донецкой области

Валентина РоманенкоСреда, 3 мая 2023, 22:12
Армия оккупантов 3 мая убила двух и ранила девять человек в Донецкой области
фото прокуратуры

В среду 3 мая российская армия привела к гибели двух и ранениям девяти человек в Донецкой области.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: По данным следствия, 3 мая 2023 года российские оккупационные войска обстреляли, вероятно, из ствольной артиллерии, РСЗО "Град" и минометов, города Авдеевку, Константиновку, Торецк, Часов Яр, с. Заречное Лиманской ТГ, пгт Великую Новоселку и с. Новоукраинку Волновахского района.

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В результате атаки оккупантов погибли двое мужчин. Еще девять человек - восемь мужчин и женщина получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и другие телесные повреждения различной степени тяжести.

Среди пострадавших - двое работников предприятия и отец с сыном, которые сидели на скамейке возле своего дома, когда российский снаряд попал рядом с ними в приусадебный участок.

Дословно: "Кроме того, войска государства-агрессора пополнили перечень разрушенного ими жилья, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры мирных населенных пунктов - во многих домах выбиты окна, разбиты стекла и балконы, огнем повреждены хозяйственные постройки.

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Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ".

Темы: Донецкая областьвойна
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