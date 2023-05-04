Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 70 "прилетов"

"Украинская правда"Четверг, 4 мая 2023, 00:35
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 70 прилетов
Последствия обстрелов на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 3 мая российские оккупанты совершили 11 обстрелов приграничных громад Сумской области, зафиксировано 67 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Миропольской громаде враг бил из минометов (16 взрывов).

Реклама:

По Юнаковской громаде осуществлен артиллерийский обстрел (7 взрывов). В результате обстрела ранен гражданский человек, которому оказана первая медицинская помощь, направлен в медицинское учреждение. Также россияне били из минометов (6 взрывов).

По Ворожбянской громаде осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов). В результате обстрела повреждено частное домовладение.

На территорию Зноб-Новгородской громады враг сбросил 4 мины.

ВИДЕО ДНЯ

По Середино-Будской громаде был артобстрел (21 взрыв).

На территорию Белопольской громады враг сбросил 4 мины.

Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Сумская область
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область
Последние новости
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
Все новости...
Реклама: