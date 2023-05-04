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Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 70 "прилетов"

"Украинская правда"Четверг, 4 мая 2023, 00:35
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 70 прилетов
Последствия обстрелов на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 3 мая российские оккупанты совершили 11 обстрелов приграничных громад Сумской области, зафиксировано 67 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Миропольской громаде враг бил из минометов (16 взрывов).

По Юнаковской громаде осуществлен артиллерийский обстрел (7 взрывов). В результате обстрела ранен гражданский человек, которому оказана первая медицинская помощь, направлен в медицинское учреждение. Также россияне били из минометов (6 взрывов).

По Ворожбянской громаде осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов). В результате обстрела повреждено частное домовладение.

На территорию Зноб-Новгородской громады враг сбросил 4 мины.

По Середино-Будской громаде был артобстрел (21 взрыв).

ВИДЕО ДНЯ

На территорию Белопольской громады враг сбросил 4 мины.

Темы: Сумская областьобстрел
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