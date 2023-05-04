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В Ватикане удивлены, что Киев и Москва отрицают мирную миссию Папы Римского

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 00:53
В Ватикане удивлены, что Киев и Москва отрицают мирную миссию Папы Римского
ПАПА ФРАНЦИСК, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в среду заявил, что Украина и Россия были проинформированы о мирной миссии Папы Римского Франциска, хотя в СМИ заявили, что не знают о ее существовании.

Как пишет "Европейская правда", слова Паролина цитирует агентство ANSA.

"Мирная миссия состоится. Я удивлен, что Киев и Москва сказали, что не знают об этом", – сказал государственный секретарь Ватикана журналистам на мероприятии в университете в Риме.

Несколько дней назад, как известно, Франциск заявил, что Ватикан участвует в миротворческой миссии, направленной на прекращение конфликта между Россией и Украиной, детали которой, однако, не разглашаются.

После этого неназванный украинский чиновник в комментарии CNN заявил, что такие переговоры если и ведутся, то "без нашего ведома". Не подтвердил существование миссии и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В среду Папа Римский принял ответственного за внешние связи Русской православной церкви митрополита Антония, с которым, как пишет ANSA, "обменялся подарками и шутками".

Ватикан не уточнял, связан ли визит Антония, фактически второго лица в иерархии РПЦ, с миротворческой миссией по войне в Украине.

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С тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Франциск практически каждую неделю молится за мир. Он неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой, но безуспешно.

Напомним, ранее Папа Римский заявлял, что хочет посетить с мирной миссией не только Киев, но и Москву.

Темы: ВатиканвойнаУкраинаРосcия
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