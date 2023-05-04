Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Ватикане удивлены, что Киев и Москва отрицают мирную миссию Папы Римского

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 00:53
В Ватикане удивлены, что Киев и Москва отрицают мирную миссию Папы Римского
ПАПА ФРАНЦИСК, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в среду заявил, что Украина и Россия были проинформированы о мирной миссии Папы Римского Франциска, хотя в СМИ заявили, что не знают о ее существовании.

Как пишет "Европейская правда", слова Паролина цитирует агентство ANSA.

"Мирная миссия состоится. Я удивлен, что Киев и Москва сказали, что не знают об этом", – сказал государственный секретарь Ватикана журналистам на мероприятии в университете в Риме.

Реклама:

Несколько дней назад, как известно, Франциск заявил, что Ватикан участвует в миротворческой миссии, направленной на прекращение конфликта между Россией и Украиной, детали которой, однако, не разглашаются.

После этого неназванный украинский чиновник в комментарии CNN заявил, что такие переговоры если и ведутся, то "без нашего ведома". Не подтвердил существование миссии и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В среду Папа Римский принял ответственного за внешние связи Русской православной церкви митрополита Антония, с которым, как пишет ANSA, "обменялся подарками и шутками".

ВИДЕО ДНЯ

Ватикан не уточнял, связан ли визит Антония, фактически второго лица в иерархии РПЦ, с миротворческой миссией по войне в Украине.

С тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Франциск практически каждую неделю молится за мир. Он неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой, но безуспешно.

Напомним, ранее Папа Римский заявлял, что хочет посетить с мирной миссией не только Киев, но и Москву.

Темы: ВатиканвойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Ватикан
Голый мужчина выскочил на алтарь Собора Святого Петра в знак протеста против войны в Украине
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
Жандармы выстрелами останавливали авто, которое промчалось сквозь ворота Ватикана
Последние новости
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
Все новости...
Реклама: