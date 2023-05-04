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Захватчики готовятся к круговой обороне Мариуполя – ГУР

"Украинская правда"Четверг, 4 мая 2023, 03:33
Захватчики готовятся к круговой обороне Мариуполя – ГУР
Разрушенный Мариуполь. Фото Getty Images

Российские оккупанты готовятся к круговой обороне временно захваченного Мариуполя Донецкой области.

Источник: заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий в телеэфире

Прямая речь: "Россияне готовятся к обороне Мариуполя. И не только Мариуполя, но и других городов. Причем к круговой обороне".

Детали: По словам Скибицкого, оккупанты пытаются восстановить инфраструктуру портов для доставки военных грузов и стягивают в захваченные города войска для усиления обороны.

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Темы: МариупольРосcияоккупация
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