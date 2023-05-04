Захватчики готовятся к круговой обороне Мариуполя – ГУР

Российские оккупанты готовятся к круговой обороне временно захваченного Мариуполя Донецкой области.

Источник: заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий в телеэфире

Прямая речь: "Россияне готовятся к обороне Мариуполя. И не только Мариуполя, но и других городов. Причем к круговой обороне".

Реклама:

Детали: По словам Скибицкого, оккупанты пытаются восстановить инфраструктуру портов для доставки военных грузов и стягивают в захваченные города войска для усиления обороны.