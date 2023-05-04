Захватчики готовятся к круговой обороне Мариуполя – ГУР
Четверг, 4 мая 2023, 03:33
Российские оккупанты готовятся к круговой обороне временно захваченного Мариуполя Донецкой области.
Источник: заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий в телеэфире
Прямая речь: "Россияне готовятся к обороне Мариуполя. И не только Мариуполя, но и других городов. Причем к круговой обороне".
Детали: По словам Скибицкого, оккупанты пытаются восстановить инфраструктуру портов для доставки военных грузов и стягивают в захваченные города войска для усиления обороны.
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