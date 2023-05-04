Защитники за сутки уничтожили около 650 оккупантов и 16 артиллерийских систем врага

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 192 590 военных, 3 707 танков и 2 962 артиллерийские системы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.23 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 192 590 (+650) человек ликвидировано,

танков ‒ 3 707 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7 216 (+17) ед,

артиллерийских систем ‒ 2 962 (+16) ед,

РСЗО ‒ 547 (+3) ед,

средств ПВО ‒ 304 (+4) ед,

самолетов ‒ 308 (+0) ед,

вертолетов ‒ 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2 523 (+18) ед,

крылатых ракет ‒ 947 (+0) ед,

кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5 886 (+21) ед,

специальной техники ‒ 370 (+7) ед.

Данные уточняются.