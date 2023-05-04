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Защитники за сутки уничтожили около 650 оккупантов и 16 артиллерийских систем врага

Ирина БалачукЧетверг, 4 мая 2023, 08:05
Защитники за сутки уничтожили около 650 оккупантов и 16 артиллерийских систем врага
Защитники Украины. Фото ГПСУ

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 192 590 военных, 3 707 танков и 2 962 артиллерийские системы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 192 590 (+650) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3 707 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7 216 (+17) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 2 962 (+16) ед,
  • РСЗО ‒ 547 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 304 (+4) ед,
  • самолетов ‒ 308 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2 523 (+18) ед,
  • крылатых ракет ‒ 947 (+0) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5 886 (+21) ед,
  • специальной техники ‒ 370 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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