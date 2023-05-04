На Киевщине повторно протестируют систему оповещения: сирены будут звучать после обеда
Четверг, 4 мая 2023, 10:43
После обеда 4 мая в Киевской области снова будут тестировать систему оповещения − жителей просят не пугаться и сохранять спокойствие.
Источник: глава Броваров Игорь Сапожко в Telegram
Прямая речь Сапожко: "Согласно информации Департамента гражданской защиты, обороны и взаимодействия с правоохранительными органами КОВА 4 мая будет проводиться повторное тестирование автоматизированной системы централизованного оповещения Киевской области".
Детали: Сирена будет звучать в период с 15:00 до 16:00.
По словам Сапожко, запланированы несколько срабатываний электромеханических сирен с произвольными интервалами времени.
"Сохраняйте спокойствие! В случае реальной угрозы сработают мобильные приложения", − напомнил мэр Броваров.
Предыстория:
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- 1 мая на Киевщине уже проводили тестирование системного оповещения.