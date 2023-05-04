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На Киевщине повторно протестируют систему оповещения: сирены будут звучать после обеда

Ирина БалачукЧетверг, 4 мая 2023, 10:43
На Киевщине повторно протестируют систему оповещения: сирены будут звучать после обеда
Фото с сайта mil.in.ua

После обеда 4 мая в Киевской области снова будут тестировать систему оповещения − жителей просят не пугаться и сохранять спокойствие.

Источник: глава Броваров Игорь Сапожко в Telegram

Прямая речь Сапожко: "Согласно информации Департамента гражданской защиты, обороны и взаимодействия с правоохранительными органами КОВА 4 мая будет проводиться повторное тестирование автоматизированной системы централизованного оповещения Киевской области".

Детали: Сирена будет звучать в период с 15:00 до 16:00.

По словам Сапожко, запланированы несколько срабатываний электромеханических сирен с произвольными интервалами времени.

"Сохраняйте спокойствие! В случае реальной угрозы сработают мобильные приложения", − напомнил мэр Броваров.

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Темы: Киевская областьвоздушная тревога
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