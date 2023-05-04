Болгария отменит запрет на украинский агроимпорт

Национальный запрет, который Болгария ввела на определенные товары из Украины, будет отменен после того, как меры ЕС по стабилизации рынка, согласованные в конце апреля, вступят в силу.

Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров Болгарии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В связи с тем, что Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия запретили украинскую продукцию, чтобы защитить местные рынки от наплыва украинской сельскохозяйственной продукции, Европейская комиссия предложила ряд мер по стабилизации рынка на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства 25 апреля.

Правительство добавило, что Болгария отменит свой запрет с даты, когда меры ЕС вступят в силу.

Меры ЕС включают второй финансовый пакет для поддержки фермеров из наиболее пострадавших стран в размере 100 миллионов евро и активацию чрезвычайных защитных мер в соответствии с действующим Регламентом об автономных торговых мерах для четырех продуктов (пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы), импорт которых из Украины временно запрещен.

Еврокомиссия также будет осуществлять регулярный мониторинг других товаров и, в случае возникновения возмущений на рынке, вводить защитные механизмы. Она также будет принимать меры для улучшения логистики и транзита товаров из Украины.

19 апреля правительство Болгарии запретило на два месяца импорт более 20 товаров из Украины, среди которых пшеница, пшеничная мука, подсолнечник, подсолнечное масло, кукуруза, мед и продукты пчеловодства, сырое и сухое молоко, грецкие орехи, фундук, яйца, куриное мясо, свинина, мясо овец и коз, рожь, ячмень, вино, этиловый спирт.

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Обеспокоенная тем, что ее рынок будет перенасыщен зерновыми культурами, Болгария практически последовала примеру Польши, Венгрии и Словакии, прокомментировал тогдашний министр сельского хозяйства Явор Гечев.

Болгария получила 16 миллионов евро компенсации от ЕС за то, что позволила экспортировать через свою территорию украинское зерно и пищевые продукты.

Страна попросила еще 50 миллионов евро, хотя болгарские производители зерна получают сотни миллионов евро прямых европейских субсидий.

2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины.

Таким образом Еврокомиссия заменила односторонние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

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