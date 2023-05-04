В ЕС создали группу, которая будет продвигать отказ от единодушия в принятии ключевых решений

4 мая ряд государств-членов ЕС основали инклюзивную Группу друзей для содействия голосованию квалифицированным большинством по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает МИД Германии.

"Целью группы является повышение эффективности и скорости принятия внешнеполитических решений. На фоне агрессивной войны России против Украины и растущих международных вызовов, с которыми сталкивается ЕС, члены группы убеждены, что внешняя политика ЕС требует адаптированных процессов и процедур с целью укрепления Евросоюза как внешнеполитического актора", – говорится в сообщении.

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В группу входят Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Словения и Испания.

По мнению группы, совершенствование процесса принятия решений также является ключевым для того, чтобы сделать ЕС пригодным для будущего.

Группа стремится достичь прогресса в совершенствовании процесса принятия решений в общей внешней политике и политике безопасности прагматичным способом, сосредоточившись на конкретных практических шагах и опираясь на положения, которые уже предусмотрены в Договоре о Европейском Союзе.

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Члены группы договорились регулярно подводить итоги и подчеркнули необходимость тесного сотрудничества со всеми государствами-членами Европейского Союза, а также координировать свои действия с институтами ЕС.

Группа будет прозрачно делиться результатами своих обсуждений со всеми государствами-членами ЕС.

Известно, что, например, Польша выступает против отказа от принципа единогласия в принятии решений. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц призывает к масштабным реформам институтов Европейского Союза и настаивает на прекращении действия принципа единогласия, который действует при принятии ключевых решений в ЕС.

Разговоры об отказе от принципа единодушия в ЕС ведутся уже длительное время. Некоторые страны, в частности Венгрия, часто злоупотребляют этим принципом для блокирования решений по международной политике.

Когда в ЕС принимают решения квалифицированным большинством, его составляют большинство государств-членов, представляющих по меньшей мере три пятых населения Евросоюза. Таким образом этот принцип позволяет избегать ситуации, когда одно государство ветирует решение ЕС.